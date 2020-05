Werder Brema, Kohfeldt: «Sembra di essere al ritorno in campo dopo la pausa estiva»

In conferenza stampa, Florian Kohfeldt, allenatore del Werder Brema ha parlato della sfida di domani contro il Lerverkusen

Florian Kohfeldt ha introdotto in conferenza stampa la sfida di domani sera contro il Bayer Leverkusen. Queste le parole del tecnico del Werder Brema.

RITORNO IN CAMPO – «C’è una strana tensione positiva, non è ancora tutto chiaro e soprattutto il viaggio verso lo stadio sarà insolito: sembra quasi di essere al ritorno in campo dopo la pausa estiva. Da un lato è spettacolare perché non abbiamo mai lavorato in queste condizioni, dall’altro non lo è perché è tutto troppo tranquillo».

CINQUE SOSTITUZIONI – «Sulle cinque sostituzioni la mia prima reazione è stata di pensare che esagerassero, poi però ho valutato bene come poterle usare e ora ne sono un sostenitore».