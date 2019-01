Werner alla Juve? Spunta una clausola pro-bianconeri

Timo Werner può diventare un’occasione di mercato per la Juventus. Spunta una clausola rescissoria pro-bianconeri

La Juventus in estate potrebbe cercare un nuovo attaccante. Paulo Dybala potrebbe andare via, Mario Mandzukic resterà ma inizia ad avere una certa età (non ditelo a Marione) e i bianconeri potrebbero lasciar andare Moise Kean per una nuova esperienza. La Juve ha messo gli occhi su Timo Werner. Il bomber del Lipsia e della nazionale tedesca potrebbe diventare bianconero grazie a una clausola rescissoria inserita nel suo contratto.

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, il giocatore tedesco ha una clausola rescissoria da 70 milioni di euro, fissata in caso di interesse di alcuni specifici club. Tra questi anche quello del presidente Agnelli (naturalmente non è il solo, presenti anche altre big europee). La Juve può strappare al Lipsia uno dei migliori talenti del calcio tedesco. I bianconeri seguono il giocatore ma al momento non hanno preso alcuna decisione sul futuro. Occasione Timo Werner per la Vecchia Signora.