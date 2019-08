West Ham-Manchester City, primo gol annullato in Premier col Var

In West Ham-Manchester City hanno annullato il primo gol della storia della Premier League col Var. Ecco quando è stato usato

Il Var fa il suo esordio in Premier League. Dopo la sperimentazione nei vari campionati europei, tra cui la Serie A in cui la moviola esiste già da due anni, anche in Inghilterra il Var è stato introdotto. In West Ham-Manchester City è stato annullato il primo gol della storia con il mezzo elettronico.

La rete annullata dal Video Assistant Referee è quella che Gabriel Jesus aveva segnato per il City.