Wijnaldum: «Razzismo? Non solo in Italia, anche in Olanda…» – VIDEO

Georginio Wijnaldum ha parlato in conferenza stampa dal ritiro dell’Olanda del fenomeno razzismo in Italia e in Olanda

Il centrocampista del Liverpool e della nazionale olandese Georginio Wijnaldum ha parlato in conferenza stampa dal ritiro dell’Olanda del problema razzismo in Italia e anche in Olanda.

«Quello che ho visto in Olanda mi ha ferito a livello personale. Ho visto persone fare il saluto nazista. Ma che problemi avete? Credevo che certe cose potessero accadere solo in Italia o in Ucraina»