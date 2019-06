Winter: «Van de Beek può far bene in Italia. De Ligt…»

Winter, ex calciatore e fino a poche settimane fa nello staff dell’Ajax, ha parlato dei giocatori in partenza nei lancieri

L’ex calciatore Aron Winter, che ha giocato in Serie A, ha parlato dei giocatori dell’Ajax che potrebbero lasciare e che si troverebbero bene in Italia. Le parole dell’ex giocatore ai microfoni di Sky Sport.

«Ne abbiamo venduto uno, ma possono andare via anche altri 2-3. De Jong è andato al Barcellona, ma poteva venire anche qui (in Italia, ndr). Anche De Ligt, e la Juve sembra molto interessata. Un altro che può fare bene è van de Beek, poi davanti abbiamo Tadic o Neres che possono far bene in questo campionato» ha dichiarato l’olandese.