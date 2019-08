Wolverhampton, Espirito Santo: «Toro forte in tutti i reparti. L’arbitro…»

L’allenatore del Wolverhampton, Espirito Santo, ha commentato in conferenza stampa il match contro il Toro in Europa League

Direttamente dallo Stadio Olimpico Grande Torino, l’allenatore del Wolverhampton, Espirito Santo, ha commentato e presentato in conferenza stampa il match di domani sera contro il Toro. Ecco le sue parole riportate da Tuttomercatoweb: «Quali sono i pregi e difetti del Toro? Sono una grande squadra, con giocatori forti e un bravo allenatore a guidarli. Indisponibili? No, stanno tutti bene. Tutti i giocatori sono a disposizione e sono arruolabili. Se pesa il match contro lo United? E’ da inizio anno che ci stiamo abituando a giocare una volta ogni tre giorni, domani sceglierò la formazione come sempre».

«La designazione arbitrale? Non parlo di queste cose, è una cosa irrilevante: dobbiamo lasciarlo sereno, quindi non parliamone perché il modo migliore per non metterlo sotto pressione. Il Toro? E’ una squadra molto forte, saranno difficili da affrontare. E hanno tanti giocatori forti, sono organizzati. In tutti i reparti hanno elementi importanti, sarà una partita bella, divertente e combattuta».