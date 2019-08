Wolverhampton Torino: senza Ansaldi si prova a passare al centro

Contro il Wolverhampton, il Torino ha patito l’assenza di qualità tra le linee. L’assenza di Ansaldi ha cambiato i piani dei granata

L’assenza di Ansaldi contro il Wolverhampton (l’argentino è stato autore di un assist nel match di andata), ha privato il Torino del catalizzatore della manovra offensiva. E’ mancata la possibilità di andare al cross con costanza da sinistra.

Il Toro ha quindi cercato di sfondare soprattutto al centro. Un esempio nella slide sopra, con tanti uomini in poco spazio. Tuttavia, i Wolves hanno ben coperto la propria trequarti, per i granata era difficile passare. Nella situazione sopra, i padroni di casa intercettano il passaggio di Lukic per Zaza. Difficile creare pericoli contro una fase difensiva del genere.