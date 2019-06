Yilmaz Lecce, prosegue la telenovela: la palla ora passa al giocatore

Yilmaz Lecce, prosegue la telenovela: la palla ora passa all’attaccante del Besiktas, il club salentino rimane alla finestra

Il Lecce ha fatto il suo gioco e, ora, si apposta alla finestra. In attesa di evoluzioni sull’asse tra il Besiktas ed il suo attaccante Burak Yilmaz. Un’istituzione del calcio turco che il club salentino vorrebbe portare in Serie A.

E un accordo per un ingaggio pluriennale, con il giocatore, è già stato trovato negli scorsi giorni. Quello che manca per completare l’operazione, allora, è una quadra economica con il Besiktas: il Lecce, in questo senso, attende ora che sia il giocatore a liberarsi o comunque a mediare con il proprio club. Pena mandare all’aria il trasferimento.