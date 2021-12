Il Genoa potrebbe rinforzarsi sul mercato di gennaio prendendo un giocatore del Napoli: a Shevchenko piace Younes

Il primo rinforzo del Genoa per gennaio potrebbe essere Amin Younes del Napoli. L’esterno offensivo, ora in prestito all’Eintraicht, potrebbe rientrare in Italia.

Il grifone, come riportato da Bild, starebbe pensando a lui come rinforzo da consegnare all’allenatore Andriy Shevchenko.