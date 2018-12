Young Boys-Juventus highlights e gol: le azioni salienti della sfida valida per l’ultima giornata della fase a gironi della Champions League 2018/2019

La Juventus scende in campo per l’ultima giornata della fase a gironi della Champions League. I bianconeri, già qualificati agli ottavi di finale, sfideranno in trasferta lo Young Boys per conquistare il primo posto del girone e provare ad avere un sorteggio più agevole. La formazione di Allegri, difatti, è in testa alla classifica del raggruppamento a quota 12 punti, ma il Manchester United, impegnato in trasferta contro il Valencia e avanti negli scontri diretti contro i bianconeri, è a soli due punti di distacco. La Juventus, dunque, per portare a casa l’obiettivo dovrà battere gli svizzeri o sperare che gli inglesi non vincano in terra spagnola.

La gara è stata affidata all’arbitro tedesco Tobias Stieler coadiuvato da Mike Pickel e Jan Seidel, quarto ufficiale sarà Christian Gittelmann. Gli addizionali sono Bastian Dankert e Harm Osmers. Ecco gli highlights di Young Boys-Juventus:

YOUNG BOYS-JUVENTUS 1-0 – Hoarau dagli undici metri! Young Boys che sblocca il risultato dal dischetto con l’ex Psg nonostante la deviazione di Szczesny dopo un contatto in area tra Alex Sandro e Ngamaleu