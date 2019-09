Prima giornata del gruppo D della Youth League 2019/2020, tra Atletico Madrid e Juventus: sintesi, tabellino, risultato e cronaca live

Esordio in Youth League per la Juventus Primavera guidata da Lamberto Zauli, sul campo dell’Atletico Madrid.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Sintesi Atletico Madrid Juventus Primavera 0-2

14′ Tiro di Sene – Conclusione da posizione ravvicinata, il portiere respinge

18′ Rigore per la Juve – Abou spintonato in area, l’arbitro non ha dubbi

19′ Gol di Fagioli – Dagli undici metri il centrocampista bianconero fa centro

33′ Rete annullata a Sene – Contropiede vincente dell’attaccante bianconero, che trova la rete ma viene fermato dall’assistente per la posizione irregolare di Sekulov che partecipa all’azione

35′ Parata di Siano – Destro velenoso di Riquelme, l’estremo difensore bianconero alza in angolo

39′ Gol di Ahamada – Mancino straordinario dal limite del centrocampista, che mette a segno la seconda rete del match

Migliore in campo – PAGELLE

A conclusione del match

Youth League Atletico Madrid-Juventus 0-2: risultato e tabellino

Atletico Madrid (4-1-4-1): Saldaña; Gutierrez Ramirez, Marco Moreno, Granado, Fernando Medrano; Navarro Diaz; Riquelme, Nacho Quintana, Ferreras, Teguia; Tenas Ureña. All. Juarez. A disp. Alex Fernandez, Gonzalo Camello, Soto Maldonado, Recio Ortega, Ajenjo Hyek, Valera, Soriano.

Juventus (4-3-1-2): Siano, Bandeira, Dragusin, Gozzi, Anzolin; Tongya, Fagioli, Ahamada; Sekulov; Sene, Abou. All. Zauli. A disp. Garofani, Riccio, Verduci, Leone, Ranocchia, Da Graca, Moreno.

Arbitro: Lambrechts (BEL)

Marcatori: 19′ Fagioli (rig.), 39′ Ahamada

Ammoniti: Ahamada