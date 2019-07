Zaccardo: «Mi ritiro nell’anniversario della vittoria Mondiale» – FOTO

View this post on Instagram

Oggi, anniversario della vittoria della Coppa del Mondo 2006, annuncio la fine della mia carriera di Calciatore Professionista! Come tutte le Belle Storie anche per me è giunto il momento di scrivere la parola Fine a questa inimmaginabile avventura anche se, da amante del calcio, preferisco definirlo un cambio capitolo più che una vera fine! Il calcio è stato, è, e sarà sempre la mia vita, mi sono preparato in questi ultimi anni per il mio “next play” …Con oggi inizia un nuovo capitolo della mia vita calcistica. Una cosa è certa, la passione, la voglia di far bene, la voglia di crescere saranno esattamente le stesse con cui ho vissuto questi indimenticabili anni sul campo da gioco. Ringrazio tutti i miei tifosi per il sostegno costante e per l’affetto che ancora oggi mi riservate ogni qualvolta vi incontro e tutti quelli che mi hanno accompagnato in questo percorso. A presto, Cristian Today, the anniversary of the victory of the World Cup, I’m announcing the End of my Professional career as Soccer Player. As always happening in the fairytales it is now the time for me to write the end to this indescribable adventure even if, as a soccer lovers who I am, I prefer to consider this a chapter changing and not the End! Soccer has been, is, and will be forever my life and I prepared myself in the last years for my Next Play…today a new chapter is beginning! I thank all my fan for the continuous support received. See you soon, Cristian #passion #soccer #life #footbal #calcio #emotions #nextplay #motivation #values #career #sport #enjoy