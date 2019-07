Zaniolo, futuro da scrivere: rinnovo con la Roma, Juve o Premier?

Il futuro di Nicolò Zaniolo è ancora tutto da scrivere e decidere. Il centrocampista è in bilico tra rinnovo, Juve o Premier

Cosa sarà del futuro di Zaniolo? Ancora non si sa, è tutto da decidere. Il centrocampista è in bilico tra il rinnovo con la Roma, che vorrebbe blindarlo, e una cessione: i giallorossi farebbero volentieri cassa e non lo considerano incedibile, ovviamente alle giuste cifre.

Come spiega il Corriere dello Sport, il centrocampista piace alla Juve, ma Petrachi chiede 60 milioni: troppi per i bianconeri, anche se Higuain potrebbe sbloccare tutto approdando nella capitale. Il giovane piace anche al Tottenham, che avrebbe proposto a PallottaAlderweireld più 15-18 milioni.