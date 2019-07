Zaniolo Roma, la bacchettata di Petrachi: «Deve fare tanta strada»

Zaniolo Roma, con Petrachi si parlerà di rinnovo. E intanto il d.s. lo bacchetta: «Deve fare tanta strada, serve lavorare con umiltà»

Il futuro di Nicolò Zaniolo con la maglia della Roma è ancora tutto da conoscere. Le ottime doti mostrate in questa prima stagione hanno inevitabilmente attirato su di lui moltissime attenzioni, ma c’è ancora da discutere del possibile rinnovo in giallorosso. A tal proposito Gianluca Petrachi, in conferenza stampa, ha parlato del classe ’99 bacchettandolo in determinate circostanze:

«Zaniolo è come tutti quelli che devono parlare di rinnovi e adeguamenti, saranno visti dopo un mercato importante. Lui un contratto ce l’ha e la società dovrà adeguarglielo e trattarlo come un calciatore importante. Però si fa presto a rendere dei miti calciatori che hanno appena fatto 15 presenze in Serie A. Andrei cauto, sono uno che ama la concretezza. Il ragazzo deve fare ancora tanta strada. Ha le qualità per diventare un top, se lavora bene e con umiltà, come tutti mi hanno detto si sia contraddistinto nei primi sei mesi di campionato, allora Zaniolo sarà il fiore all’occhiello, ma dovrà decidere lui».