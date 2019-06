Zaniolo Roma, il padre: «Rinnovo? Non sappiamo con chi parlare»

Il padre di Nicolò Zaniolo, ha parlato del probabile rinnovo di suo figlio con la Roma confermando però diversi problemi societari

Intervenuto durante la trasmissione radiofonica di “Centro Suono Sport”, il padre di Nicolò Zaniolo, Igor, ha parlato della situazione di suo figlio con la Roma. Il centrocampista è in trattativa per il rinnovo, ma ci sarebbero diversi problemi societari. Ecco le

sue parole: «Ha un contratto di quattro anni, non vedo motivo di pensare che vada via. Poi se ci sono altri problemi societari non dipende da lui. Al momento non sappiamo ancora con chi parlare, il direttore sportivo non è stato ancora ufficializzato, appena messo apposto l’organigramma della società sicuramente saremo i primi ad essere chiamati».