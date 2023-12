Zaniolo si sblocca: primo con con la maglia dell’Aston Villa

Zaniolo ha trovato la sua prima rete con la maglia dell’Aston Villa nel pareggio che vale il primo posto nel girone di Conference League

Nicolò Zaniolo si sblocca con l’Aston Villa. L’attaccante italiano realizza il suo primo gol in stagione che gli fa ritrovare la serenità dopo che, a seguito delle indagini sul caso scommesse, il suo rendimento era calato in maniera sensibile. Ieri sera però, al 61′, su un cross di McGinn, l’ex Roma ha saputo farsi trovare nel posto giusto al momento giusto e dopo il controllo ha infilato nella porta del Mostar per il gol che vale il pareggio e la qualificazione degli inglesi agli ottavi di Conference League senza passare dai playoff.

«È importante per loro acquisire fiducia e minuti. Stasera è stata perfetta con il pareggio e il risultato e perfetta per dare occasioni ad alcuni giocatori» ha commentato così Emery, in riferimento anche all’italiano. Una buona notizia anche per Luciano Spalletti, che spera di ritrovare uno Zaniolo più motivato in vista dei prossimi europei.