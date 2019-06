Zapata Genoa: perché il colombiano è adatto al gioco di Andreazzoli

Il Genoa si è rinforzato con l’ingaggio di Cristian Zapata. Scopriamo come mai si tratta di un acquisto intelligente

Cristian Zapata è un importante rinforzo per il nuovo corso del Genoa targato Andreazzoli. Considerando che le squadre del tecnico romano sono propositive, l’innesto del colombiano ha parecchio senso.

Si tratta di un giocatore sicuro in fase di impostazione, che sa gestire la palla anche in zone avanzate del campo. Inoltre, per quanto forse abbia perso un po’ del potere fisico di qualche anno fa, ricerca l’anticipo ed è in grado di accorciare. In una difesa a 3 può rendere bene.