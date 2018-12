Zapata trascina l’Atalanta con 9 gol in un mese: meglio di lui solo Nordahl

Nella storia della Serie A solo Nordahl, attaccante milanista negli Anni ’50, ha segnato più di Zapata nel singolo mese

Ci ha messo un po’ a sbloccarsi, ora non si ferma più ed è ad un passo dal migliorare il proprio record personale. Duvan Zapata sta trascinando a suon di gol l’Atalanta verso l’Europa che conta, a soli 4 punti dal quarto posto. In passato non era mai stato così decisivo.

Non solo. Con le nove reti segnate in queste ultime uscite, Zapata ha raggiunto un traguardo davvero importante: nel singolo mese, infatti, è il secondo nella storia della Serie A ad aver ottenuto un simile risultato. L’unico a fare meglio di lui è stato Gunnar Nordahl, fermo a 10 dal febbraio 1950 in quella che fu la stagione del record di gol in campionato – 35 in 37 gare, battuto solo nel 2016 da Gonzalo Higuain.

Zapata condivide il secondo posto a pari merito con mostri come Angelillo – nel 1958, quando siglò 33 gol stabilendo il record per i tornei a 18 squadre – e Meazza, una delle più grandi icone del calcio italiano.

E pensare che l’attaccante non è riuscito a sbloccarsi con la Dea prima del 4 novembre, nella trasferta contro il Bologna. Da allora, solo gioie per lui, che insieme all’intramontabile Fabio Quagliarella – a segno nelle ultime nove partite consecutive – sta letteralmente illuminando i campi della Serie A con prestazioni sontuose.