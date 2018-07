Inter-Chelsea sabato: occasione di mercato per Zappacosta e non solo

L’Inter potrebbe approfittare dell’amichevole con il Chelsea per chiedere informazioni su Zappacosta, prima alternativa a Vrsaljko

L’Inter ha fretta ed entro fine settimana vorrebbe chiudere il discorso per il nuovo terzino destro. Non sarà semplice perché i nerazzurri non possono acquistare calciatori a titolo definitivo per i discorsi relativi al Fair Play Finanziario e devono trovare un venditore disposto ad accettare la formula del prestito con diritto di riscatto, un po’ come accaduto con Politano e il Sassuolo. L’Inter ha messo gli occhi su Sime Vrsaljko ma l’Atletico Madrid non vuole cedere il giocatore in prestito e per questo ritorna in auge il nome di Davide Zappacosta.

Sabato a Nizza ci sarà una sfida amichevole che potrebbe diventare l’occasione giusta per parlare di mercato. I nerazzurri sfideranno il Chelsea di Maurizio Sarri e potrebbero provare a chiedere informazioni sul terzino destro ex Torino e potrebbero parlare anche della cessione di Matias Vecino al Chelsea, giocatore che piace molto a Maurizio Sarri e del possibile arrivo di Bakayoko, centrocampista gradito a Spalletti (non è da escludere uno scambio tra i due mediani). Zappacosta però rimane l’alternativa a Vrsaljko: i nerazzurri hanno già l’accordo con il croato e, secondo La Gazzetta dello Sport, sperano di vincere questa guerra di nervi con gli spagnoli.