Zappacosta Roma, visite mediche terminate per il terzino – FOTO

Zappacosta Roma, visite mediche terminate per il terzino ex Chelsea: si aspetta solo l’ufficialità del colpo di mercato in difesa – FOTO

Andrea Zappacosta è sempre più vicino a diventare ufficialmente un nuovo giocatore della Roma. L’ex terzino di Chelsea e Torino ha sostenuto le visite mediche a Villa Stuart.

Come riportato da Sky Sport le visite mediche sono terminate da pochi minuti. Mancano gli ultimi dettagli burocratici per l’annuncio ufficiale del terzino, autentico colpo di mercato sugli esterni per la società giallorossa.