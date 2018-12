Torino, Zaza regala il rigore alla Juventus: le ironie sui social – FOTO

Pioggia di insulti e battute sull’attaccante del Torino Simone Zaza, reo di aver regalato alla sua ex squadra un rigore per un folle retropassaggio

Non un grande ritorno in Italia per Simone Zaza, che reduce dall’avventura al Valencia sta deludendo al Torino. Un solo gol segnato e tante brutte prestazioni, in cui è mancata la classica cattiveria che è sempre appartenuta al suo stile di gioco. Titolare contro la Juventus per l’infortunio di Iago Falqué, l’attaccante è stato protagonista del clamoroso rigore concesso ai bianconeri per un suo folle retropassaggio ad Ichazo. L’ironia sui social non si è risparmiata, soprattutto visto il passato bianconero del giocatore. Che continua il suo pessimo momento con i tifosi granata sempre più infuriati.

Ma Zaza che cazzo fa? #ToroJuve — delinquentweet (@delinquentweet) December 15, 2018

E comunque… dopo Asa…Zaza cuore bianconero 🤣🤣 — Maurizio Romeo🇮🇹🏆🇮🇹 (@Mau_Romeo) December 15, 2018