Zazzaroni attacca, la Roma risponde: che stoccata su Twitter – FOTO

Ivan Zazzaroni, attraverso un editoriale comparso sulla prima pagina del Corriere dello Sport, ha attaccato l’operato di Monchi in questi anni giallorossi

Ha sollevato qualche polemica l’editoriale di Ivan Zazzaroni comparso, questa mattina, sulla prima pagina del quotidiano di cui è direttore: il Corriere dello Sport. Il giornalista ha attaccato apertamente sia il lavoro svolto da Monchi in questi anni alla Roma, colpevole di aver spento sul nascere qualsiasi sogno di gloria dei tifosi con mercati a bassissimo costo, sia Pallotta, reo di non curarsi tropo degli affari giallorossi. A sostegno della sua tesi, Zazzaroni tira in causa una recente intervista concessa alla Gazzetta dello Sport a Monchi, nella quale il ds della Roma rispondeva con un secco “impossibile” a qualsiasi nome in entrata per il mercato di gennaio.

Un utente di Twitter ha goliardicamente creato una prima pagina fittizia del Corriere, prendendo in giro Zazzaroni che, secondo l’internauta, “rosicherebbe” per l’intervista concessa dalla Roma alla Gazzetta anzichè al Corriere. L’utente ha tirato in ballo la Roma che non ha perso l’occasione per lanciare una stoccata al direttore: “Vorremmo, ma mica è facile” hanno scritto i giallorossi, aggiungendo due emoticon rappresentanti la volpe e l’uva.