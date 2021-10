Zazzaroni suggerisce ad Allegri e alla Juventus un cambio nel parco attaccanti: Osimhen, Leao e Abraham sarebbero più utili

Nel suo editoriale sul corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni critica il parco attaccanti a disposizione di Allegri e suggerisce giocatori che potrebbero tornare utili alla Juventus.

ATTACCO – «La Juve ha giocato la partita che non le riusciva da almeno un mese e mezzo. Raramente ha messo più uomini nell’area piccola riducendo la quota pericoli. Se davanti avesse uno come Osimhen o Leao o Abraham (non esco dal nostro campionato) Allegri potrebbe fare ragionamenti molto più ambiziosi»

DE SCIGLIO – «Se proseguirà così, Mancini ritroverà un’alternativa importante tanto a destra quanto a sinistra»