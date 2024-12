Zazzaroni sorprende: «Buon Natale a tutti e speriamo che il Natale ci porti lo scudetto al Napoli»

Ivan Zazzaroni sorprende tutti e nel corso del programma di Mediaset ha voluto fare degli auguri di Natale decisamente speciali

Ivan Zazzaroni dagli studi di Pressing ha voluto fare gli auguri di Natale in maniera decisamente speciale. Il giornalista, direttore del Corriere dello Sport è intervenuto in diretta per la nota trasmissione di Mediaset. Il giornalista, nel finale di puntata, ha espresso la speranza che possa essere di nuovo l’anno dell Napoli. Insieme a Inter e Atalanta i partenopei sembrano una candidata al successo finale. Le parole e la spiegazione:

ZAZZARONI – «Buon Natale a tutti e speriamo che il Natale ci porti lo scudetto al Napoli. Posso dirlo? Perché lo scudetto al Napoli? Perché mi piace tenere nascoste le mie passioni (ride, ndr)».