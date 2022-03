Zenga: «Donnarumma non fa un errore da portiere. Il PSG non è uscito per colpa sua». Le parole dell’ex portiere

Walter Zenga ha parlato a Sky Sport tornando sull’errore di Donnarumma in Real Madrid-PSG.

Le sue parole: «Questo non è un errore da portiere. Per me, quando il portiere fa queste cose qua è un errore da giocatore di movimento. Nel primo tempo aveva fatto una parata eccezionale. In quell’azione lui non ha un appoggio, la prossima volta la calcerà di prima una palla così. Quando ha preso questo gol mancava mezz’ora e il PSG era comunque qualificato. Al di là di Mbappé che ha fatto una grande partita, dove erano finiti gli altri? Fatico che una grande squadra che vuole vincere la Champions sparisca dal campo per un gol del genere».