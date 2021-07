Zenga elogia Donnarumma: «È un leader calmo, si fa scivolare tutto addosso»

Walter Zenga ha elogiato Gianluigi Donnarumma, decisivo nel match contro il Belgio

L’ex portiere della Nazionale Walter Zenga, ai microfoni di Sky Sport, ha elogiato Gianluigi Donnarumma autore di una parata incredibile su De Bruyne contro il Belgio.

«In questa parata c’è una tecnica perfetta dalla posizione delle gambe al passo verso la palla, passando per il braccio teso sul pallone. C’è una composizione tecnica perfetta. Donnarumma è un leader calmo, si fa scivolare tutto addosso e lo sta dimostrando in questi Europei. Non c’è bisogno che il portiere faccia diciotto parate, ne basta una in un momento importante».