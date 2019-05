Zenit, campione di Russia…in aereo: festa a 3000 metri – VIDEO

Zenit, celebrazioni folli sull’aereo quando ricevono la notizia sperata: è festa scudetto nel cielo della Russia – VIDEO

Lo Zenit trionfa in Russia e fa festa in aereo. La squadra di Claudio Marchisio (che festeggia l’ottavo scudetto consecutivo) era in volo per fare ritorno a San Pietroburgo e aspettava notizie sulla partita del Lokomotiv Mosca.

Quando arriva la notizia sperata, è festa esagerata sull’aereo. Ecco il video delle celebrazioni: