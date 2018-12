Zhang è pronto: «Juventus-Inter, c’è fiducia: ecco il nostro obiettivo»

L’intervento del presidente Zhang ospite della serata di gala per la presentazione del Calendario Pirelli 2019

Il presidente dell’Inter, Steven Zhang, è fiducioso in vista del big match di Serie A in programma venerdì sera contro la Juventus. Il dirigente della formazione nerazzurra ha rilasciato alcune dichiarazioni questa sera assicurando di avere fiducia nella prestazione della squadra all’Allianz Stadium di Torino contro la capolista del campionato. Fin qui la formazione di Allegri ha lasciato solamente un punto nelle 14 partite precedenti giocate, ma l’Inter confida di poter trovare punti importanti per la classifica. Mentre cresce l’attesa e il conto ala rovescia per il big match della giornata numero 15 di Serie A, arrivano le dichiarazioni di Zhang a pochi giorni da Juve-Inter.

Il presidente dell’Inter ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport come ospite alla serata di gala per la presentazione del calendario Pirelli 2019: «Siamo sempre fiduciosi e siamo pronti a scendere in campo contro la Juventus. Possiamo garantire al nostro pubblico che faremo una bella partita. L’Inter sta facendo progressi, il gioco sta migliorando e ogni stagione cerchiamo di fare meglio rispetto a quella precedente. Ogni anno dobbiamo dare il massimo per vincere, è il nostro obiettivo. Fiducia in questa Inter, che continua a migliorare e in campo dà tutto».