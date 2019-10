Zidane: «Clasico? Faremo quel che diranno» – VIDEO

Il pensiero del tecnico del Real Madrid in merito al rinvio del Clasico a causa di quanto sta accadendo a Barcellona

Il Clasico non si giocherà, per lo meno non nella data prestabilita. Barcellona e Real Madrid si scontreranno in un’altra data che deve ancora essere decisa. Questo il pensiero del tecnico Zidane.

«So che a voi interessa questo argomento, noi faremo quel che diranno. Noi e il Barcellona abbiamo una posizione, se dovremo giocare il 26 lo faremo il 26. Se cambierà il giorno dovremo essere preparati, quel che conta è che la gente sarà orgogliosa di noi quando giocheremo. C’è un grande dibattito ed è anche logico ma questa è la mia posizione come tecnico del Real Madrid. Quando sarà giocheremo e dovremo essere preparati».