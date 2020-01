Zidane: «Kobe Bryant? Addolorati per l’accaduto, non ho parole» – VIDEO

Zidane ricorda Kobe Bryant dopo la tragica scomparsa: «Notizia terribile, siamo addolorati per lui e per la sua famiglia»

La tragica scomparsa di Kobe Bryant ha scosso tutto il mondo dello sport. Grazie alla sua personalità il campione di pallacanestro era vicina a tante persone anche del calcio, che ha avuto modo di conoscere.

Zinedine Zidane l’ha voluto ricordare in conferenza stampa: «Notizia terribile per il mondo dello sport. Siamo addolorati e dispiaciuti per lui e per tutta la sua famiglia».