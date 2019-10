La dichiarazione d’amore di Zinedine Zidane al Real Madrid: ecco le parole del tecnico in conferenza stampa

Zinedine Zidane, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Galatasaray, ha ammesso che vorrebbe rimanere a vita sulla panchina del Real Madrid.

«Dipendesse da me vorrei restare per sempre nel Real Madrid, ma sappiamo qual è la mia situazione. Nel calcio si fa presto a dimenticare le cose fatte in passato, ma questo vale per me come per gli altri».