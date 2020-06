Zoff promuove Donnarumma: «Fisico straordinario e grandi qualità»

Dino Zoff promuove Donnarumma, sempre più vicino al rinnovo con il Milan. Il pensiero dell’ex portiere sul giovane rossonero

Il futuro di Donnarumma sarà ancora al Milan e Dino Zoff, sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, elogia il portiere e la scelta della società di tenerlo.

DONNARUMMA – «Mi sembra ieri quando ha esordito, invece ha già alle spalle quattro campionati da titolare in Serie A. E in questo periodo l’ho visto crescere, sempre migliorando in qualcosa. Giusto che il club punti su un giovanissimo già esperto, che diventa sempre più punto di riferimento della squadra. Ha un fisico straordinario e grandi qualità tecniche. Credo abbia anche la concentrazione giusta per migliorarsi, per crescere sempre nel rendimento».