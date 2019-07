Zola: «Sarri alla Juve? Non sarà semplice. Ecco perché»

L’ex vice allenatore di Sarri al Chelsea, Gianfranco Zola, ha commentato la sua stagione ai Blues dopo il sollevamento dal suo incarico

Intervistato ai microfoni di Sky Sport, l’ex vice allenatore di Sarri al Chelsea, Gianfranco Zola, ha commentato la sua stagione ai Blues: «Chelsea? È stata una stagione con grandi risultati ma con grossi problemi. C’era poco tempo per preparare la squadra. L’inizio della stagione, quando anche mancavano alcuni giocatori è stato complicato. Il momento più difficile della stagione è stato tra gennaio e febbraio. La squadra era stanca dal punto di vista cognitivo. Si erano giocate tante partite. Siamo stati tutti bravi, in particolare i giocatori. Nel momento di maggiore difficoltà ci han dato una grossa mano. Nel primo tempo a Cardiff perdevamo 1-0 e loro ci han dato una grande mano. Poi anche noi come staff siamo cresciuti molto. E tutti assieme ci siamo ripresi».

Nel corso dell’intervista, Zola ha commentato anche la prossima avventura di Sarri alla Juve: «Higuain? Sarri era molto esigente nei suoi confronti. Ma lui ha dato il massimo. Lampard? Si troverà di fronte un compito non semplice. Il Chelsea ha grande ambizioni e potenzialità. Son certo che abbia le capacità adatte per far bene. Sarri? Dico che ha una lettura del gioco non semplice ma stiamo parlando di uno tra i migliori allenatori e troverà le risorse per fare bene in questa sua avventura, che sarà una bella sfida per lui».