Sarà Zurigo-Napoli ai sedicesimi di finale di Europa League. Ecco le date delle due sfide degli azzurri di Ancelotti

Il Napoli riparte dall’Europa League. Insigne e compagni, dopo la cocente eliminazione dalla Champions League ad opera del Liverpool di Klopp, è stata ‘retrocessa’ in Europa League e, come dichiarato da Ancelotti dopo la gara di Anfield, ha tutte le possibilità di arrivare in fondo alla competizione. Il club azzurro affronterà nei sedicesimi di finale lo Zurigo. La Uefa ha diffuso il calendario delle partite di Europa League, compresa naturalmente la data di Zurigo-Napoli.

Gli azzurri scenderanno in campo, in Svizzera, il 14 febbraio 2019. La gara di ritorno, al San Paolo, si giocherà una settimana dopo, il 21 febbraio. Questo il commento di Carlo Ancelotti al sorteggio di Nyon: «Lo Zurigo ha disputato un buon girone di qualificazione e per questo lo affronteremo con molto rispetto ma anche con tanta voglia di andare avanti».