Zurkowski, niente Juve: ha scelto la Fiorentina

Szymon Zurkowski diventerà molto presto un nuovo centrocampista della Fiorentina. Il calciatore ha scelto i viola

Niente Juventus, niente Genoa e niente Cagliari per Szymon Zurkowski. Il centrocampista polacco classe 1997, considerato uno dei giovani talenti migliori del campionato polacco, arriverà in Italia ma non vestirà la maglia bianconera, non vestirà la maglia rossoblù: la sua prossima divisa sarà viola. Il centrocampista del Gornik Zabrze ha infatti sciolto le riserve sul suo futuro e ha detto di sì alla Fiorentina.

Il giocatore era seguito da Juventus e Genoa, che hanno provato a prenderlo in sinergia ed era seguito anche dal Cagliari che ha tentato un rilancio in extremis ma il giocatore ha detto sì alla Fiorentina e il club viola è sereno e fiducioso di poter formalizzare presto l’operazione (il centrocampista polacco classe ’97 dovrebbe sbarcare a Firenze solo al termine della stagione). Nuovo colpo di mercato di Pantaleo Corvino. Dopo Muriel, convinto anche il giovane talento Zurkowski.