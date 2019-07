L’11 luglio 1982 a Madrid l’Italia di Bearzot si laurea campione del mondo, superando in finale la Germania per 3-1

L’11 luglio è una data che resterà per sempre scolpita nella memoria degli italiani, appassionati di calcio e non. Nel 1982, a Madrid, l’Italia di Bearzot si laurea infatti campione del mondo nel Mundial contro la Germania. In una partita diventata leggenda.

Gli azzurri si impongono col punteggio di 3-1, grazie alle reti messe a segno da Rossi, Tardelli ed Altobelli. Per la gioia del presidente Pertini in tribuna e dell’intero popolo italiano.

