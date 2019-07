Il 14 luglio 1998 la Francia, a due giorni dal trionfo sul Brasile, si riversa sugli Champs Elysées per festeggiare il Mondiale

A due giorni dalla finale vinta contro il Brasile, la Francia intera si riversa per strada per festeggiare la vittoria del Mondiale di casa. Un’enorme celebrazione che, non a caso, viene organizzata proprio nel giorno della Festa Nazionale transalpina.

Sono centinaia di migliaia, infatti, i francesi che si radunano sugli Champs Elysées a Parigi, per sventolare il proprio tricolore ed esultare ancora una volta tutti insieme. Con ancora negli occhi le prodezze di Zidane, che 48 ore prima avevano consegnato alla selezione di Jacquet la Coppa del Mondo.

