2014: quando l’Argentina di Messi sconfisse la Croazia di Kovacic

Un precedente avvenuto 8 anni fa a Londra tra Argentina e Croazia. In campo quella sera come oggi solo Messi, Di Maria e Kovacic

Se il precedente di Argentina-Croazia che tutti ricordano è quello favorevole agli europei allo scorso Mondiale, ce n’è uno favorevole ai sudamericani che risale a 8 anni fa. E che si giocò a Londra 8 anni fa, il 12 novembre 2014.

In campo c’erano alcuni che vedremo anche stasera. Come Messi e Di Maria da una parte e Kovacic dall’altra: pochi, a ben vedere, ma il tempo non è un dettaglio e passa per tutti. Si giocava all’Upton Park, un tempo casa del West Ham. A passare in vantaggio fu la Croazia, con assist di Kovacic, all’epoca in forza all’Inter, per Sharbini. Nella ripresa pareggio di Ansaldi e sorpasso con rigore trasformato da Messi (ma non c’era Livakovic in porta…). La Pulce colpì anche un palo nel finale di partita. Molti applausi li ricevette il pezzo di gara giocato dallo juventino Tevez, scatenato come sua abitudine.