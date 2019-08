3° Turno preliminare Europa League, Shakhtyor-Torino: probabili formazioni e dove vedere la sfida di ritorno fra i bielorussi e i granata di Mazzarri

La qualificazione ai playoff di Europa League sembra essere poco più di una formalità per il Torino di Walter Mazzarri, chiamato a confermarsi nella gara di ritorno del 3° Turno preliminare contro lo Shakhtyor dopo il netto successo per 5-0 nella gara di andata allo Stadio Olimpico Grande Torino. Shakhtyor-Torino: la partita si giocherà la sera di Ferragosto alle ore 19.00 ma non a Soligorsk, città dove a sede la formazione bielorussa, bensì nello Stadio Dinamo della capitale Minsk.

Nella gara di andata per i piemontesi a segno il capitano Andrea Belotti con una doppietta, Izzo, De Silvestri e Bonifazi. I bielorussi, che hanno ottenuto la qualificazione al 3° Turno grazie a un doppio 1-0 rifilato agli scozzesi dell’Hibernians, dal canto loro sono reduci da un roboante 6-0 contro il Neman Grodno. La vincente del doppio confronto fra Torino e Shakhtyor affronterà poi nei playoff di Europa League la vincente del confronto fra Wolverhampton e Pyunik.

Mazzarri, vista l’indisponibilità di Iago Falque in attacco, dovrebbe confermare Zaza accanto al ‘Gallo’ Belotti di punta. A metà campo il tecnico di San Vincenzo potrebbe concedere una chance dal 1′ a Lukic in regia e a Rincon, mentre nel pacchetto arretrato potrebbe esserci il debutto stagionale di Djidji, pienamente ristabilito dal suo infortunio.

La gara di ritorno del 3° Turno preliminare di Europa League Torino-Shakhtyor sarà trasmessa in diretta e in esclusiva in tv da Sky sul canale Sky Sport Uno (numero 201 del satellite e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Gli abbonati potranno inoltre seguire la gara in diretta streaming attraverso l’app Sky Go, scaricabile su pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile. C’è poi l’opzione NOW TV, disponibile per i suoi utenti su smart tv tramite NOW TV Smart Stick. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

Shakhtyor-Torino

Competizione: 3° Turno preliminare Europa League

Quando: giovedì 15 agosto 2019

Fischio d’inizio: ore 19.00

Dove vederla in tv: Sky Sport Uno (201 del satellite, 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football (203 del satellite), Sky Sport (251 del satellite) – NOW TV

Dove vederla in streaming: Sky Go

Stadio: Stadio Dinamo (Minsk, Bielorussia)

Arbitro: Radu Petrescu (Romania)

Le probabili formazioni

SHAKHTYOR (4-4-2): Klimovich; Matvejchik, Rybak, Lambulic, Antic; Tatarkov, Selyava, Szöke, Balanovich; Bakaj, Khvashchinski. All. Tashuev

TORINO (3-5-2): Sirigu, Izzo, Nkoulou, Djidji; De Silvestri, Rincon, Lukic, Berenguer, Ansaldi; Belotti, Zaza. All. Mazzarri