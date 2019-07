Abate: «Per il Milan vedo un futuro roseo, basta scommesse»

Ignazio Abate, ormai ex giocatore del Milan, ha parlato del club rossonero e del futuro. Le parole dell’ex terzino

L’ex rossonero Ignazio Abate ha parlato, ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, del futuro del Milan. Le sue parole.

«Ha tutte le componenti per ambire a traguardi più importanti. C’è una base solida, una rosa con qualità tecniche e morali. Vedo un futuro roseo, anche se per competere servono due-tre innesti mirati. Sono d’accordo con quello che diceva Gattuso: ok i giovani, ma serve anche gente di esperienza e spessore. Non è più il momento di affidarsi alle scommesse» ha dichiarato l’ex terzino.