Abbonati Torino, 12.101 il dato finale. Mai così bene da più di 10 anni

Abbonamenti Torino, sono 12.101 le tessere siglate dalla società granata per lo stadio Olimpico. Mai così bene dalla stagione 2008/09

Il dato è più che positivo: sono 12.101 gli abbonati per questa stagione del Torino. È il numero ufficiale di tessere siglate per assistere alle gare casalinghe della squadra di Walter Mazzarri, che domani andrà a caccia della terza vittoria consecutiva in campionato. Prestazione dopo prestazione il pubblico è stato coinvolto sempre di più fino ad arrivare a questa splendida cifra per la società granata.

Sicuramente rappresenta una sorta di record, poiché era dalla stagione 2008/09 che non entravano così tanti abbonati allo stadio Olimpico. Quell’anno furono circa 13.000. Mazzarri non poteva far altro che ringraziare i tifosi per il supporto: «È una cosa bellissima. I giocatori hanno bisogno di sentire la gente vicina, non solo in casa ma anche fuori. Domani spero di trovare lo stadio caldissimo».