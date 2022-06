Ag. Arnautovic: «Nessuno ci ha contattato. Voci? Sono solo fake news. Resta a Bologna»

Danijel Arnautovic, fratello e agente di Marko, ha parlato del futuro dell’attaccante del Bologna ai microfoni di MadeinBo Tv

Danijel Arnautovic, fratello e agente di Marko, ha parlato del futuro dell’attaccante del Bologna ai microfoni di MadeinBo Tv. Le sue dichiarazioni:

MERCATO – «Io non so da dove arrivano queste notizie, ma posso dire che non c’è niente. Sono solo fake news. Niente è impossibile, ma ad ora non ci ha contattato nessuno e non stiamo per firmare con nessun club, Marko è un giocatore del Bologna»