Agente Inglese: «Vari club interessati, vuole essere titolare fisso»

Roberto Inglese è rientrato al Napoli dopo il prestito al Parma: l’agente del giocatore, Samuele Sopranzi, ha parlato così

Samuele Sopranzi, procuratore di Roberto Inglese, ha parlato del futuro del suo assistito ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

FUTURO – «In questo momento è un giocatore del Napoli ed andrà in ritiro con il Napoli, per quello che so io in questo momento, e si metterà a disposizione. In questo momento è tutto in alto mare. Ci sono diverse società che richiedono Roberto, ma non c’è qualcosa di concreto. In questo momento la volontà del ragazzo è quella di essere protagonista, titolare indiscusso in un’altra squadra. In molti ancora non si sono accorti del valore di Roberto, ha qualcosa di importante».

ANCELOTTI – «Ha dimostrato che fa giocare tutti, ma la volontà del ragazzo è di essere protagonista, ha bisogno di giocare con continuità. Cessione in prestito o a titolo definitivo? Io sarei più felice se andasse via a titolo definitivo, ma di questo si parla di trattativa in trattativa».