L’agente di Rugani scaccia i dubbi: «La Juve crede in lui, ecco quando arriverà il rinnovo»

Dopo le polemiche delle ultime settimane, l’agente di Daniele Rugani ci tiene a far chiarezza sul futuro del suo assistito

È stato chiamato in causa anche Davide Torchia, agente di Daniele Rugani, per chiarire la situazione e il futuro del difensore bianconero dopo le polemiche delle ultime settimane. L’agente è intervenuto sulla Radio Sportiva: «Le parole del padre di Rugani (che aveva attaccato i bianconeri per lo scarso impiego riservatogli da Allegri) non sono una polemica verso qualcuno o verso la società, ma è un incentivo per il figlio a riprendersi il posto da titolare. Sono arrivate tante richieste negli anni, Chelsea incluso, ma la Juventus non ha mai voluto cederlo perché crede in lui. Prima o poi si parlerà del nuovo contratto, ma sono i club a decidere il come e il quando».