Agente Todibo: «Piace al Napoli, ma l’affare è difficile»

Jean Clair Todibo piace al Napoli. A rivelarlo è l’agente, che ha però spiegato come l’affare sia difficile

Bruno Satin, agente di Jean Clair Todibo, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss del futuro del suo assistito. Il procuratore ha rivelato che il francese piace al Napoli, anche se l’affare non sarà facile.

«Ho fatto due chiacchiere con il Barcellona ma non c’è nulla di deciso sul suo futuro. O resterà lì o andrà in prestito per giocare trenta partite. Difficile dunque che possa arrivare al Napoli in prestito perché in azzurro non avrebbe la sicurezza di disputare trenta partite. Io e Giuntoli ci sentiamo tutte le settimane, mi dice sempre scherzando se glielo do in prestito. Gli piace perché ha tante qualità. Non posso però presentarmi da Ancelotti e dirgli che deve giocare trenta partite» ha dichiarato l’agente.