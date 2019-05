Il presidente della Juve e dell’ECA ha parlato in merito al progetto della Super Champions. Le sue parole

Super Champions? Campionati da disputare nel corso della settimana e partite di Champions nei weekend? Il presidente Andrea Agnelli è intervenuto ieri in Lega nelle vesti di numero uno dell’ECA e della Juventus e ha rassicurato i club italiani in merito a quanto diffuso dopo l’incontro di Madrid sul futuro del calcio europeo.

La Gazzetta dello Sport ha riportato alcune delle parole del numero uno dell’ECA: «Non dimentico di essere italiano, non ho alcuna intenzione di indebolire la Serie A. Il mio obiettivo è ottenere il meglio per tutti. Madrid si è fatta confusione e si sono diffuse informazioni non veritiere. Le regole non sono scolpite nella pietra, tutto è modificabile, siamo solo all’inizio».