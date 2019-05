Andrea Agnelli, presidente della Juve, avrebbe deciso di stoppare la trattativa con Antonio Conte. Conferma per Allegri?

Nuovi aggiornamenti sul fronte Conte-Juve. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, il club bianconero avrebbe deciso di attendere. Il tecnico salentino sta trattando anche con l’Inter che al momento sembra essere in vantaggio. Il presidente Agnelli ha deciso di stoppare la trattativa con Nedved e Paratici: l’idea di un programma triennale per uno stipendio leggermente inferiore rispetto a quello che l’allenatore percepiva al Chelsea, 8 milioni contro i 9 di Londra. Affare chiuso? Tutto dipenderà dall’incontro tra Agnelli e Allegri che avverrà nei prossimi giorni.

La Juve attende di capire la situazione. Il Psg avrebbe messo sul piatto un triennale da 15 milioni di euro a stagione e bisognerà capire anche le intenzioni del tecnico, legato da un altro anno di contratto. Al momento non bisogna escludere nessuna ipotesi. La prima mossa spetta proprio ad Allegri: se dirà di essere allettato dal Psg, Agnelli è pronto a liberarlo senza costi aggiuntivi. Se il tecnico toscano decidesse di continuare, Agnelli dovrebbe optare per il prolungamento per almeno un’altra stagione. Al momento situazione in evoluzione. Nessuna decisione è stata presa. Sarà decisivo l’incontro Agnelli-Allegri nelle prossime ore o nei prossimi giorni.