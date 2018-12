Agnelli alla festa di Natale: «Anno di cambiamenti, vogliamo raggiungere tutti gli obiettivi»

Andrea Agnelli, presidente della Juventus, ha tenuto un breve discorso durante la festa di Natale della formazione bianconera

Festa di Natale in casa Juventus. I bianconeri sognano grandi traguardi e il presidente Andrea Agnelli non si tira indietro. Il sogno triplete, da alimentare ogni giorno, grazie a una società che è stata in grado di ingaggiare Cristiano Ronaldo e che ieri è stato il bianconero più celebrato nella festa di Natale della Juve alle Ogr di Torino. Il presidente, vero mattatore della serata, ha elogiato CR7 e lo ha chiamato accanto a lui, a sorpresa. Cristiano si è avvicinato al presidente ma non ha proferito parola e il numero uno ha coinvolto anche Mandzukic nel siparietto.

Andrea Agnelli ha brindato sul palco e ha fissato la rotta: «Abbiamo avuto il coraggio di rinnovare la prima linea della dirigenza – ha detto il presidente mentre tutte le squadre erano sul palco – perché bisogna cambiare per affrontare il futuro e le nuove sfide. È stato un anno di cambiamenti voluti e ora abbiamo il calciatore più forte al mondo: vogliamo raggiungere tutti gli obiettivi, solo con il lavoro possiamo farcela». La Juve dunque sogna in grande grazie all’arrivo di Cristiano Ronaldo: i bianconeri hanno 46 punti dopo 16 gare, mai successo prima, i ricavi dovrebbero passare dai 505 milioni del 2017/18 ai 557 della stagione in corso, per poi salire fino a 624 milioni nel 2021/22 e i numeri sui social sono incredibili (+99% su Instagram in soli 5 mesi).