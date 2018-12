Agnelli e il razzismo: «Studiate il report dell’Unesco»

Agnelli, presidente della Juventus, che interviene così nel dibattito su quanto accaduto in occasione di Inter-Napoli

Anche Andrea Agnelli, presidente della Juventus, interviene sul tema che ha occupato le pagine dei giornali, dei siti web e probabilmente anche le chiacchierate dei bar: il razzismo nel mondo del calcio. Sul suo account Twitter, il presidente della Juventus scrive, in inglese: «Boxing Day 2018 – Interesting read for everyone. Published in 2015 by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, and thereafter widely ignored by many!».

Tradotto: «Boxing Day2018. Interessante da leggere per tutti. Pubblicato nel 2015 dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura, e da allora in poi ampiamente ignorato da molti!». Nei commenti è stato postato anche un link con il report in italiano delle Nazioni Unite sulla lotta contro le discriminazioni e il razzismo nel calcio. Nel rapporto viene citata la Juventus, unica fra i grandi club italiani, viene citata 12 volte come esempio positivo nella lotta contro il razzismo e la discriminazione nel calcio.