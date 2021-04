Agnelli nemico numero uno: i club di Serie A vogliono fargli causa

I presidenti di Serie A sono furiosi con Agnelli. Al numero uno bianconero verrebbe imputato il dietrofront sui fondi

Ancora problemi per Andrea Agnelli. Come rivela il Corriere della Sera, i presidenti di Serie A sarebbero infuriati con Andrea Agnelli e Beppe Marotta per la vicenda che ha riguardato l’ingresso dei fondi di private equity. I due hanno infatti fatto dietrofront sulla questione e secondi i vari dirigenti il motivo sarebbe proprio l’idea di entrare nella Superlega.

Come rivela il quotidiano, più di un presidente ora starebbe valutando l’ipotesi di far causa per danni ad Agnelli, considerato responsabile del fallimento dell’operazione.

CONTINUA A LEGGERE SU JUVENTUSNEWS24